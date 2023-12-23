Чиновник КГВА помогал депутатам уклоняться от военной службы
Офис генерального прокурора сообщил о подозрении руководителю аппарата Киевской городской военной администрации. По данным прокуратуры, он оказывал содействие депутатам Киевского горсовета в уклонении от военной службы.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора и Государственного бюро расследований.
Детали расследования
"По данным следствия, руководитель аппарата Киевской городской военной администрации незаконно "командировал" депутатов из воинской части в военную администрацию Киева. Таким образом чиновник оформил "командировку" трем столичным депутатам и помощнику депутата Киевсовета. В течение года они не являлись на военную службу", — говорится в сообщении.
В прокуратуре уточнили, что, несмотря на это, депутаты получали денежное довольствие из части, где якобы проходили службу.
Кто еще причастен к этой схеме
В Государственном бюро расследований также сообщили, что чиновник способствовал оформлению липовой "командировки" трем городским депутатам и одному из их помощников.
"Незаконному пребыванию в КГВА способствовал командир одной из воинских частей терробороны, где мужчины должны были проходить службу по мобилизации", — отметили в ДБР.
В августе 2023 года всем четырем было сообщено о подозрении в уклонении от несения обязанностей военной службы, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28 УК Украины).
"Сейчас о подозрении по этим же статьям сообщено высокопоставленному чиновнику КМВА, который способствовал оформлению липовой командировки. Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет", — подчеркнули в ДБР.
В ведомстве уточнили, что в настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Напомним, во Львове задержан хирург больницы святого Луки, который подделывал документы для уклонения от мобилизации. За свои "услуги" врач потребовал 2 тыс. долларов.
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