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Пошкоджену стелю у київській школі відремонтували — відео

23 грудня 2023 11:11
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій
Пошкоджену стелю у київській школі відремонтували — відео
Відремонтована шкільна стеля. Фото: КМВА
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій

Пошкоджену під час повітряної тривоги стелю в одній із шкіл Києва у Солом'янському районі столиці відремонтували. Наслідки аварії усунули менш, ніж за добу.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

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Наслідки аварії  в укритті однієї із шкіл Соломʼянського району — усунуті в повному обсязі.

"Ремонтні роботи були виконані в максимально короткий строк. Тепер укриття для дітей повністю відновлено і функціонально придатне", — зазначили в КМВА. 

Відремонтована шкільна стеля. Фото: КМВА

Нагадаємо, в цьому шкільному укритті зірвало вентиль батареї опалення, внаслідок чого затопило стелю і вона обвалилася. В цей момент у приміщенні знаходились діти та працівники школи. Тоді ніхто не постраждав.

Також ми повідомляли, що ця столична школа, у якій обвалилося укриття, уже фігурує у іншому розслідуванні.

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