Переплатила 50 млн грн за обладнання — посадовиця Київтелесервісу отримала підозру

Затримання підозрюваної. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Начальниці відділу Спеціалізованого комунального підприємства "Київтелесервіс" повідомили про підозру у службовій недбалості. Під час закупівлі мережевого обладнання для Інтернету вона переплатила понад 50 мільйонів гривень.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі 16 липня.

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Деталі справи

Правоохоронці встановили, що у 2023 році СКП "Київтелесервіс", що підпорядковане Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА, та приватне підприємство уклали договір на постачання мережевого обладнання, а також його налаштування. Загальна сума витрат склала 172 млн гривень.



Водночас підозрювана, яка очолює тендерний комітет, не організувала належним чином вивчення середньоринкових цін на відповідні товари, внаслідок чого обладнання придбали за завищеними цінами.



"Так, постачальнику заплатили понад 50 мільйонів гривень більше від ринкової вартості цього обладнання. Таким чином бюджету столиці завдано збитків на цю суму", — йдеться у повідомленні.

Посадовиці повідомили про підозру у службовій недбалості, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

Наразі ще триває досудове розслідування.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський підписав закон про посилення покарання за корупцію. Він має на меті зробити антикорупційну систему більш дієвою.

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