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Главная Киев Чиновнице "Киевтелесервиса" сообщили о подозрении — причина

Чиновнице "Киевтелесервиса" сообщили о подозрении — причина

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 17:10
Переплатила 50 млн грн за оборудование — чиновница получила подозрение
Задержание подозреваемой. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Начальнице отдела Специализированного коммунального предприятия "Киевтелесервис" сообщили о подозрении в служебной халатности. При закупке сетевого оборудования для Интернета она переплатила более 50 миллионов гривен.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре 16 июля.

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Правоохранители установили, что в 2023 году СКП "Киевтелесервис", что подчинено Департаменту информационно-коммуникационных технологий КГГА, и частное предприятие заключили договор на поставку сетевого оборудования, а также его настройку. Общая сумма расходов составила 172 млн гривен.

В то же время подозреваемая, возглавляющая тендерный комитет, не организовала должным образом изучение среднерыночных цен на соответствующие товары, в результате чего оборудование приобрели по завышенным ценам.

"Так, поставщику заплатили более 50 миллионов гривен больше рыночной стоимости этого оборудования. Таким образом бюджету столицы нанесен ущерб на эту сумму", — говорится в сообщении.

Чиновнице сообщили о подозрении в служебной халатности, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам.

Сейчас еще продолжается досудебное расследование.

Напомним, недавно Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении наказания за коррупцию. Его цель — сделать антикоррупционную систему более действенной.

Также мы писали, что пять должностных лиц медицинского учреждения в Киевской области получили подозрения. Их обвиняют в злоупотреблении с убытками на более чем 7 миллионов гривен.

Киев коррупция подозрение должность
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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