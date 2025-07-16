Привласнили 7 млн грн — посадовці медзакладу Київщини отримали підозри

Медичний працівник. Ілюстративне фото: freepik

П'ять службових осіб медичного закладу у Київській області отримали підозри. Їх звинувачують у зловживанні зі збитками на понад 7 мільйонів гривень.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора 16 липня.

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Деталі справи

Правоохоронці з'ясували, що підозрювані організували схему протиправного отримання бюджетних коштів, які виділяються Національною службою здоров’я України. Для цього вони вносили неправдиві відомості до електронної системи охорони здоров’я про надані медичні послуги населенню.

Так, ексдиректорка закладу уклала із НСЗУ договори про медичне обслуговування населення. Її спільники згідно з договором вносили до електронної системи охорони здоров’я недостовірні відомості про повне надання медичних послуг, які фактично не надавались.

Під час проведення судово-економічної експертизи стало відомо, що такі дії службових осіб призвели до безпідставного нарахування медичному закладу грошових коштів на понад 7 млн грн.

Внаслідок цього повідомлено про підозру колишньому директору одного з медичних закладів Обухівського району та чотирьом спільникам — колишньому медичному директору, медичному директору, завідувачу відділення та головному бухгалтеру — у зловживанні службовим становищем.

Нагадаємо, нещодавно у Києві затримали одного з екскерівників "Київзеленбуду". Його підозрюють у розтраті майже 350 тисяч гривень бюджетних коштів, виділених на реконструкцію парку в Дарницькому районі.

Крім того, був затриманий посадовець "Київпастрансу", який закуповував для підприємства залізничне обладнання, переплативши 1,1 млн гривень.