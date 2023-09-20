У Києві посадовиця купила стільці для укриттів за завищеною ціною

Підозрювана в розтраті державних коштів. Фото: Поліція Києва

У Києві посадовиця закупила стільці для укриттів в Дніпровському районі за завищеною вартістю. До цього вона обвинувачувалась у розтраті державних коштів при покупці овочерізок для сховищ.

Про це повідомляє поліція Києва в Facebook.

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Правоохоронці повідомили про підозру столичній посадовиці, яка завдала державі понад 1,3 млн гривень матеріальної шкоди при купівлі стільців для укриттів по завищеній вартості.

"Жінка, перебуваючи на керівній посаді, скористалась своїм службовим становищем та придбала для облаштування укриттів Дніпровського району стільчики за завищеною ціною. Посадовиця знехтувала тим, що комерційна пропозиція учасника публічних закупівель не відповідала ринковій, а умови договору суперечили інтересам держави", — зазначили в поліції.

Раніше посадовиця вже проходила в схожій справі. Тоді їй повідомили про підозру через розтрату 460 тис. гривень на купівлі овочерізок. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту строком на два місяці, а також відсторонив від займаної посади на такий саме термін.

Нагадаємо, у Київській області закупили апарати штучної вентиляції легень для однієї з лікарень за завищеними цінами. Сума збитків складає 1,5 млн гривень.