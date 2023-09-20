В Киеве чиновница купила стулья для укрытий по завышенной цене

Подозреваемая в растрате государственных средств. Фото: Полиция Киева

В Киеве чиновница закупила стулья для укрытий в Днепровском районе по завышенной стоимости. До этого она обвинялась в растрате государственных средств при покупке овощерезок для укрытий.

Об этом сообщает полиция Киева в Facebook.

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Правоохранители сообщили о подозрении столичной чиновнице, нанесшей государству более 1,3 млн гривен материального ущерба при покупке стульев для укрытий по завышенной стоимости.

"Женщина, будучи на руководящей должности, воспользовалась своим служебным положением и приобрела для обустройства укрытий Днепровского района стульчики по завышенной цене. Чиновница пренебрегла тем, что коммерческое предложение участника публичных закупок не отвечало рыночной, а условия договора противоречили интересам", — отметили в полиции.

Ранее чиновник уже проходила в похожем деле. Тогда ей сообщили о подозрении из-за растраты 460 тыс. гривен на покупку овощерезок. Суд избрал ей меру пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком на два месяца, а также отстранил от занимаемой должности на такой же срок.

Напомним, в Киевской области закупили аппараты искусственной вентиляции легких для одной из больниц по завышенным ценам. Сумма ущерба составляет 1,5 млн гривен.