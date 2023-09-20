Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Чиновница в Киеве хотела нажиться на обустройстве укрытий: детали дела arrow

Чиновница в Киеве хотела нажиться на обустройстве укрытий: детали дела

20 сентября 2023 19:15
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Мария Кучеренко
В Киеве чиновница купила стулья для укрытий по завышенной цене
Подозреваемая в растрате государственных средств. Фото: Полиция Киева
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Мария Кучеренко

В Киеве чиновница закупила стулья для укрытий в Днепровском районе по завышенной стоимости. До этого она обвинялась в растрате государственных средств при покупке овощерезок для укрытий.

Об этом сообщает полиция Киева в Facebook.

Читайте также:

Покупка стульев для укрытий в Киеве

Правоохранители сообщили о подозрении столичной чиновнице, нанесшей государству более 1,3 млн гривен материального ущерба при покупке стульев для укрытий по завышенной стоимости.

"Женщина, будучи на руководящей должности, воспользовалась своим служебным положением и приобрела для обустройства укрытий Днепровского района стульчики по завышенной цене. Чиновница пренебрегла тем, что коммерческое предложение участника публичных закупок не отвечало рыночной, а условия договора противоречили интересам", — отметили в полиции.

Ранее чиновник уже проходила в похожем деле. Тогда ей сообщили о подозрении из-за растраты 460 тыс. гривен на покупку овощерезок. Суд избрал ей меру пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком на два месяца, а также отстранил от занимаемой должности на такой же срок.

Напомним, в Киевской области закупили аппараты искусственной вентиляции легких для одной из больниц по завышенным ценам. Сумма ущерба составляет 1,5 млн гривен.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Выборы во время войны: станут ли ветераны политическими инвестициями депутатов

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз