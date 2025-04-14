Посадовця ГУ ДПС на Київщині піймали на хабарі в 735 тис. грн
У Київській області правоохоронці викрили начальника одного з управлінь Головного управління Державної податкової служби в одержанні хабара. Слідство встановило, що посадовець вимагав від підприємців неправомірну вигоду в розмірі 735 тисяч гривень.
Про це повідомила Київська обласна прокуратура у понеділок, 14 квітня.
Деталі справи
Слідство встановило, що посадовець отримав від представника одного з товариств хабар у розмірі 735 тисяч гривень. За цю суму він пообіцяв не створювати штучних перешкод у роботі підприємства та забезпечити безперешкодне ведення фінансово-господарської діяльності. Крім того, щомісяця він вимагав 1% від загального обсягу доходів компанії.
Чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою.
Операцію із викриття корупційної схеми провели за сприяння голови Державної податкової служби України.
Досудове розслідування триває — його ведуть слідчі слідчого управління ГУ Нацполіції в Київській області за оперативного супроводу Служби безпеки України в місті Києві та Київській області.
Справу кваліфіковано за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди службовою особою.
Нагадаємо, що у Києві суд виніс вирок начальнику управління ДП "Укрінтеравтосервіс" за те, що він вимагав хабара. Його засуджено до п’яти років позбавлення волі.
А у Хмельницькому лікар-ревматолог за хабар допомагала людям оформити документи для отримання інвалідності. За свої "послуги" вона брала 3000-5000 доларів.
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