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У Києві керівника управління держпідприємства засудили за хабар

14 квітня 2025 13:53
Анастасія Постоєнко - Редактор
У Києві посадовця держпідприємства засудили на п'ять років за хабар
Сліді дії у підозрюваного посадовця. Фото: Київська міська прокуратура
Анастасія Постоєнко - Редактор

У Києві суд виніс вирок начальнику управління ДП "Укрінтеравтосервіс" за вимагання та одержання неправомірної вигоди. Його засуджено до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати керівні посади у сфері управління на три роки. 

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури

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Як встановило слідство, посадовець вимагав від підприємця щоквартальну "винагороду" в розмірі 3800 доларів США в обмін на підписання та виконання договору з приватним підприємством. Йшлося про розміщення й зберігання контейнерів із обладнанням для виробництва асфальтобетонної суміші.

Згідно з умовами офіційного договору, щомісячна орендна плата становила 20 тисяч гривень і надходила на рахунки держпідприємства. Однак чиновник вимагав неофіційні виплати особисто собі — спочатку по 50 тисяч гривень щомісяця, а згодом було погоджено щоквартальний платіж у валюті.

Суд визнав дії посадовця злочином, передбаченим частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України — вимагання та отримання неправомірної вигоди службовою особою.

"Обвинуваченому призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарчих функцій на строк 3 роки та з конфіскацією належного йому майна", — повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

Нагадаємо, у Києві викрили шахрайку, яка обманом виманила у пенсіонерки 450 тисяч гривень — її будуть судити. 

Також в столиці поліція розшукала підлітків, які слухали російські пісні в день, коли Росія цинічно атакувала центр Сум 13 квітня. 

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