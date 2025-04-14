Чиновника ГУ ГНС на Киевщине поймали на взятке в 735 тыс. грн

Задержание должностного лица ГНС на Киевщине. Фото: Киевская областная прокуратура

В Киевской области правоохранители разоблачили начальника одного из управлений Главного управления Государственной налоговой службы в получении взятки. Следствие установило, что чиновник требовал от предпринимателей неправомерную выгоду в размере 735 тысяч гривен.

Об этом сообщила Киевская областная прокуратура в понедельник, 14 апреля.

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Детали дела

Следствие установило, что чиновник получил от представителя одного из обществ взятку в размере 735 тысяч гривен. За эту сумму он пообещал не создавать искусственных препятствий в работе предприятия и обеспечить беспрепятственное ведение финансово-хозяйственной деятельности. Кроме того, ежемесячно он требовал 1% от общего объема доходов компании.

Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей.

Операцию по разоблачению коррупционной схемы провели при содействии председателя Государственной налоговой службы Украины.

Досудебное расследование продолжается — его ведут следователи следственного управления ГУ Нацполиции в Киевской области при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области.

Дело квалифицировано по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины — получение неправомерной выгоды должностным лицом.

Напомним, что в Киеве суд вынес приговор начальнику управления ГП "Укринтеравтосервис" за то, что он требовал взятки. Он приговорен к пяти годам лишения свободы.

А в Хмельницком врач-ревматолог за взятку помогала людям оформить документы для получения инвалидности. За свои "услуги" она брала 3000-5000 долларов.