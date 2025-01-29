Фейкова інвалідність — посадовця КМВА підозрюють у підробці

Посадовцю повідомляють про підозру. Фото: Офіс Генпрокурора

Посадовця КМВА підозрюють у підробці інвалідності. Чоловік сфальсифікував офіційний бланк медзакладу та вніс туди дані нібито про серцеві захворювання.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора в Telegram у середу, 29 січня.

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Відомо, що перший заступник директора Департаменту містобудування та архітектури КМВА підробив та використав медичні документи. У 2022 році посадовець звернувся до лікарні в Києві, аби отримати групу інвалідності, нібито через проблеми із серцем. Однак лікар-кардіолог не виявив в чоловіка хвороби.

"Розуміючи, що без відповідного діагнозу отримати інвалідність неможливо, підозрюваний підробив офіційний бланк медзакладу, використавши справжні реквізити, і вніс туди потрібні йому дані про серцеві захворювання", — зазначають в Офісі Генпрокурора.

Повідомлення Офісу Генпрокурора. Фото: скриншот

Через рік чоловік знову пройшов таке ж обстеження і знову сфальсифікував документ. Він дописав собі потрібні медичні показники.

Фальшиві довідки посадовець подав до МСЕК. В результаті йому присвоїли другу групу інвалідності до липня 2025 року. Чоловікові повідомили про підозру.

Нагадаємо, у Києві судили чоловіка, який пропонував оформити групу інвалідності за гроші. Таку "допомогу" він оцінив у 12,5 тисячі доларів.

В Сумах викрили лікарку МСЕК, яка вимагала у хворих людей гроші, аби оформити групу інвалідності. В посадовиці знайшли віллу в Італії вартістю 40 тис. євро.