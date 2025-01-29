Фейковая инвалидность — чиновника КГВА подозревают в подделке

Чиновнику сообщают о подозрении. Фото: Офис Генпрокурора

Чиновника КГВА подозревают в подделке инвалидности. Мужчина сфальсифицировал официальный бланк медучреждения и внес туда данные якобы о сердечных заболеваниях.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора в Telegram в среду, 29 января.

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Известно, что первый заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры КГВА подделал и использовал медицинские документы. В 2022 году чиновник обратился в больницу в Киеве, чтобы получить группу инвалидности якобы из-за проблем с сердцем. Однако врач-кардиолог не обнаружил у мужчины болезни.

"Понимая, что без соответствующего диагноза получить инвалидность невозможно, подозреваемый подделал официальный бланк медучреждения, использовав настоящие реквизиты, и внес туда нужные ему данные о сердечных заболеваниях", — отмечают в Офисе Генпрокурора.

Сообщение Офиса Генпрокурора. Фото: скриншот

Спустя год мужчина снова прошел такое же обследование и снова сфальсифицировал документ. Он дописал себе нужные медицинские показатели.

Фальшивые справки чиновник подал в МСЭК. В результате ему присвоили вторую группу инвалидности до июля 2025 года. Мужчине сообщили о подозрении.

Напомним, в Киеве судили мужчину, который предлагал оформить группу инвалидности за деньги. Такую "помощь" он оценил в 12,5 тысячи долларов.

В Сумах разоблачили врача МСЭК, которая требовала у больных людей деньги, чтобы оформить группу инвалидности.