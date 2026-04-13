Головна Київ Посадовцю КМДА повідомили підозру через 8,7 млн гривень збитків

Посадовцю КМДА повідомили підозру через 8,7 млн гривень збитків

Дата публікації: 13 квітня 2026 17:39
Посадовцю КМДА повідомили підозру через 8,7 млн гривень збитків
Поліцейський оформляє документи. Фото ілюстративне: Нацполіція

Через службову недбалість у Києві незаконно приватизували приміщення площею 575 кв. м. Окрім втрати майна громада також недоотримала орендну плату. Про підозру у межах справи повідомили директору одного з департаментів КМДА.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на Нацполіцію.

Збитків на 8,7 млн гривень

Слідчі Солом'янського управління поліції разом з СБУ та прокуратурою викрили незаконну оборудку. З'ясували, що один з підприємців орендував у КМДА нежитлове приміщення у Солом'янському районі, площа якого складає 575 кв. м. Згодом він заявив про проведення значного поліпшення приміщення, що дало йому право на викуп.

Поліцейські повідомляють підозру посадовцю. Фото: Нацполіція

Директор Департаменту комунальної власності виконавчого органу Київської міської ради не проконтролював процес й не удостовірився в тому, що роботи дійсно виконали. Посадовець підписав документи, в яких було зазначено неправдиву інформацію. На підставі цього орендар отримав можливість оформити право на викуп об'єкта.

Приміщення у Києві. Фото: Нацполіція

Слідство встановило, що більшість робіт, які були зазначені у документі, виконали раніше. Ще частина — не відповідала заявленим обсягам. Попри це об'єкт був приватизований. Через це громада втратила майно вартістю понад 7,4 млн гривень. Крім того, недоодержала орендних надходжень — понад 1,3 млн гривень.

Посадовцю повідомили про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України. Вона передбачає відповідальність за службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Підозрюваному загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Києві будуть судити посадовця. Його підозрюють у розкраданні бюджетних грошей. Кошти, які держава виділила для боротьби з амброзією, привласнили незаконним шляхом.

Також ми писали про те, що колишнього директора департаменту соцполітики КМДА судитимуть. Його підозрюють у махінаціях з інвалідністю. Прокуратура звинуватила експосадовця у привласненні понад 300 тисяч гривень бюджетних коштів.

Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
