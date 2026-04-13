Посадовцю КМДА повідомили підозру через 8,7 млн гривень збитків

Через службову недбалість у Києві незаконно приватизували приміщення площею 575 кв. м. Окрім втрати майна громада також недоотримала орендну плату. Про підозру у межах справи повідомили директору одного з департаментів КМДА.

Збитків на 8,7 млн гривень

Слідчі Солом'янського управління поліції разом з СБУ та прокуратурою викрили незаконну оборудку. З'ясували, що один з підприємців орендував у КМДА нежитлове приміщення у Солом'янському районі, площа якого складає 575 кв. м. Згодом він заявив про проведення значного поліпшення приміщення, що дало йому право на викуп.

Директор Департаменту комунальної власності виконавчого органу Київської міської ради не проконтролював процес й не удостовірився в тому, що роботи дійсно виконали. Посадовець підписав документи, в яких було зазначено неправдиву інформацію. На підставі цього орендар отримав можливість оформити право на викуп об'єкта.

Слідство встановило, що більшість робіт, які були зазначені у документі, виконали раніше. Ще частина — не відповідала заявленим обсягам. Попри це об'єкт був приватизований. Через це громада втратила майно вартістю понад 7,4 млн гривень. Крім того, недоодержала орендних надходжень — понад 1,3 млн гривень.

Посадовцю повідомили про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України. Вона передбачає відповідальність за службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Підозрюваному загрожує до п'яти років позбавлення волі.

