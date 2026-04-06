У Києві розікрали гроші на боротьбі з амброзією: справа в суді

У Києві будуть судити посадовця, який причетний до розкрадання 4,9 млн грн. Кошти були виділені для боротьби з амброзією, але їх привласнили незаконним шляхом. Водночас жодне оброблення землі не проводилось.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Справу про розкрадання коштів передали до суду

Схему з розкрадання бюджетних коштів, яка була пов'язана з ліквідацією хімічним методом амброзії, викрили у жовтні 2025 року. Роботи повинні були провести на двох ділянках площею 90 га у Києві.

У 2024 році "Київзеленбуд" оголосив тендер на проведення робіт з ліквідації амброзії хімічним методом. Після цього директор підприємства домовився з переможцем торгів не проводити роботи. Натомість виділені державою кошти привласнили.

Третім спільником став головний агроном комунального підприємства. Він підписав акти виконаних робіт. В документах була вказана неправдива інформація про хімічну обробку амброзії на зазначених ділянках. 4,9 млн грн правопорушники розділили між собою.

Директору повідомили про підозру. Досудове розслідування завершили. Наразі обвинувальний акт скерували до Деснянського районного суду. Посадовцю загрожує до 12 років позбавлення волі.

