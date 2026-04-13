Чиновнику КГГА сообщили подозрение из-за 8,7 млн гривен убытков

Полицейский оформляет документы.

Из-за служебной халатности в Киеве незаконно приватизировали помещение площадью 575 кв. м. Кроме потери имущества громада также недополучила арендную плату. О подозрении в рамках дела сообщили директору одного из департаментов КГГА.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на Нацполицию.

Убытков на 8,7 млн гривен

Следователи Соломенского управления полиции вместе с СБУ и прокуратурой разоблачили незаконную сделку. Выяснили, что один из предпринимателей арендовал у КГГА нежилое помещение в Соломенском районе, площадь которого составляет 575 кв. м. Впоследствии он заявил о проведении значительного улучшения помещения, что дало ему право на выкуп.

Полицейские сообщают подозрение должностному лицу.

Директор Департамента коммунальной собственности исполнительного органа Киевского городского совета не проконтролировал процесс и не удостоверился в том, что работы действительно выполнили. Чиновник подписал документы, в которых была указана ложная информация. На основании этого арендатор получил возможность оформить право на выкуп объекта.

Помещение в Киеве.

Следствие установило, что большинство работ, которые были указаны в документе, выполнили ранее. Еще часть — не соответствовала заявленным объемам. Несмотря на это объект был приватизирован. Из-за этого громада потеряла имущество стоимостью более 7,4 млн гривен. Кроме того, недополучила арендных поступлений — более 1,3 млн гривен.

Чиновнику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины. Она предусматривает ответственность за служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Ваша пробная версия Premium закончилась