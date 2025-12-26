У Києві хочуть заборонити Колесо огляду на Подолі — що відомо

Колесо огляду на Подолі в Києві. Фото: t.me/kyiv_pro_office

У Києві хочуть заборонити використання Колеса огляду на Подолі через незадовільний стан атракціону. Прокуратура звернулася до суду. Крім того, посадовцям Київської міської державної адміністрації оголосили підозри.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram у пʼятницю, 26 грудня.

Реклама

Читайте також:

Експлуатація Колеса огляду на Подолі

"В рамках досудового розслідування кримінального провадження, яке проводиться за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва за ч. 2 ст. 272 КК України, а саме за фактом можливого порушення правил безпеки під час експлуатації Колеса огляду на Подолі, оглядом атракціону встановлено, що його опорна металева конструкція розміщена на дерев’яних брусах, які перебувають у незадовільному технічному стані", — йдеться у повідомленні.

Стан деревних брусів, на яких тримаються металеві конструкції. Фото: t.me/kyiv_pro_office

За результатами огляду встановлено, що дерев’яні конструкції перебувають у критичному стані: помітні значні осередки гниття, руйнування структури деревини та наслідки тривалого зволоження.

Деякі бруси частково втратили цілісність, мають порожнини та розсипаються при механічному впливі. Такий стан створює серйозну небезпеку для здоров’я та життя людей.

У межах досудового розслідування прокуратура звернулася до суду з клопотанням про арешт Колеса огляду із забороною його експлуатації.

Підозри посадовцям КМДА

Посадовцям КМДА, які протягом декількох років не помічали Колесо огляду на Подолі, оголосили підозри. Воно працювало без жодних дозволів на землю в історичній частині столиці. Йдеться про директорку Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради та директора Департаменту територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради.

Колесо огляду на Подолі. Фото: t.me/kyiv_pro_office

"Встановлено, Колесо огляду на Подолі у Києві було розміщено як тимчасовий об’єкт на новорічно-різдвяному ярмарку, отримавши контрольну картку на тимчасове порушення благоустрою, яку згодом кілька разів продовжували через популярність атракціону серед киян. Однак після того, як термін дії контрольної картки закінчився, атракціон не демонтували", — йдеться у повідомленні.

Водночас ще з 2023 року працівники відділу контролю за благоустроєм Подільської РДА неодноразово вручали підприємцю приписи з вимогою надати документи, що підтверджують законність встановлення Колеса на Контрактовій площі.

Не отримавши необхідних документів, вони повідомили профільні департаменти КМДА та контролюючі органи про виявлене порушення правил розміщення атракціонів, що потребує перевірки та вжиття відповідних заходів. Проте посадові особи КМДА належним чином на це не відреагували.

Директорка Департаменту земельних ресурсів, яка повинна контролювати використання комунальних земельних ділянок у столиці, не вживала заходів для повернення самовільно зайнятої підприємцем ділянки, на якій було встановлено атракціон. Зокрема, вона не вела судово-претензійну діяльність.

Крім того, заходів не вживав керівник Департаменту територіального контролю міста Києва.

"Зазначимо, що у зв’язку з бездіяльністю посадових осіб Київської міської ради, Подільська окружна прокуратура міста Києва у червні 2025 року звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом в інтересах держави, в якому просить суд зобов’язати підприємця звільнити комунальну земельну ділянку шляхом демонтажу Колеса огляду на Контрактовій площі у Подільському районі столиці. Судовий розгляд справи триває", — йдеться у повідомленні.

Допис Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

Допис Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

Допис Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру колишньому заступнику голови КМДА у справі "Чисте місто".

Раніше чиновник КМДА закупив дизельні генератори за завищеними цінами та завдав бюджету збитків у 4,8 мільйона гривень.