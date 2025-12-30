Киевзеленстрой переплатил за ремонт Гидропарка более 1,2 млн гривен

Участник схемы получает подозрение. Фото: пресс-служба прокуратуры

Заместитель начальника управления "Киевзеленстроя", директору частного общества, а также сметчик получили подозрения в растрате чужого имущества и в служебном подлоге. Им грозит до восьми лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры во вторник, 30 декабря.

Сообщение Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

Детали дела

Следствие установило, что в 2024 году КО "Киевзеленстрой" подписал с частным обществом договор на капитальный ремонт столичного парка "Гидропарк". Однако подозреваемые, находясь в сговоре, составили смету ремонтных работ, в которую заложили завышенные цены на строительные материалы.

"Таким образом стоимость проведенных работ выросла на более 1,2 млн гривен", — говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

