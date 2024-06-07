У Києві пенсіонер напав на волонтерку — його судили

Засуджений чоловік та його адвокат. Фото: скриншот

Оболонський райсуд Києва відправив під домашній арешт до серпня 73-річного чоловіка, якого звинувачують у нападі на волонтерку. Пенсіонеру інкримінують хуліганство.

Про це повідомляє hromadske у п'ятницю, 7 липня.

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Як стало відомо з відео, яке потерпіла опублікувала в соцмережах, двоє чоловіків, зокрема фігурант, насміхалися з неї, коли вона сказала їм що не розуміє російською. Підозрюваний вигукнув, що "скоро сюди прийдуть росіяни", лаявся на дівчину та намагався забрати в неї телефон.

Потерпіла додала, що чоловік також плюнув їй в обличчя, вдарив по обличчю та ногах, де залишилися садна й гематома. Це відбулося після того, як його спільник відібрав у неї телефон. Волонтерці вдалося повернути гаджет, після чого зловмисники зникли з місця події, розповіли у поліції.

Як заявили в прокуратурі, 2 червня у зловмисника був день народження, тож він разом із нападником вживали з цього приводу алкоголь і ввечері поверталися додому. Обидва чоловіки працюють на ринку.

Що вирішив суд

В Оболонському райсуді Києва триває засідання щодо чоловіка, який днями напав на місцеву волонтерку та обматюкав її. На запитання журналістів він відмовився пояснити свій вчинок чи перепросити за нього



Відео: Вікторія Коломієць / hromadske pic.twitter.com/c34Mp2wkFm — hromadske (@HromadskeUA) June 7, 2024

На суді прокурор просив цілодобового домашнього арешту. За його словами, підозрюваний переконував, що у момент злочину нібито був в іншому місці. Сама волонтерка заявила, що фігурант знає, де вона живе, тому він досі для неї чинить загрозу та може через свій вік перетнути кордон.

Сам пенсіонер своєї вини не визнав, мовляв, на відео не він, а про конфлікт із дівчиною нібито не пам’ятає "через поважний вік". Йому загрожує чотири роки позбавлення волі.

Нагадаємо, пенсіонера, який із кулаками накинувся на дружину військового, затримали днями.

Також у столиці чоловік та двоє жінок шахрайським шляхом привласнили пожертви на допомогу дітям, їм загрожує сім років в'язниці.