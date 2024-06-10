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Распространял нарративы РФ и украл миллиарды — в Киеве заочно судили экс-регионала Святаша

10 июня 2024 14:22
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Киеве судили эксрегионала за распространение нарративов РФ и коррупцию
Экс-нардеп Дмитрий Святаш. Фото: УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Печерский райсуд Киева заочно судил бывшего народного депутата от "Партии регионов" Дмитрия Святаша, обвиненного в оправдывании войны России против Украины и мошенничестве на сумму 2,2 млрд гривен. Эксрегионал получил 12 лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в понедельник, 10 июня.

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Экс-нардеп Дмитрий Святаш. Источник: УНИАН

Суд над Святашем, как отметили прокуроры, проходил в его отсутствие, ведь Святаш с 2019 года проживает в России. На суде присутствовал его адвокат по договору с обвиняемым.

Заметим, что имени подсудимого в прокуратуре не назвали, однако, по данным СМИ, речь идет именно о Святаше. На суде было доказано, что экс-нардеп на протяжении 2022 года распространял нарративы об отсутствии вооруженной агрессии против Украины, и призвал жителей временно оккупированных территорий сотрудничать с российскими солдатами.

В то же время, на протяжении 2008-2014 гг. бывший парламентарий возглавлял группу предприятий, которые занимались сборкой и продажей автомобилей из РФ. Благодаря кризису 2008 года он оформил в банке кредит более чем на 50 млн долларов, и не вернул в общей сложности почти 2,2 млрд гривен.

Судьи, исследовав материалы, признали его виновным по шести статьям УКУ, и приговорили его к 12 годам лишения свободы.

дмитрий святаш суд
Скриншот сообщения Киевской городской прокуратуры

Напомним, ранее суд арестовал все имущество бывшего министра образования и науки Украины Дмитрия Табачника и передал его в Фонд госимущества Украины.

Также в суд направили дело бывшего первого вице-премьер-министра Украины Андрея Клюева, обвиняемого в незаконном завладении государственными средствами.

суд
политики
Украина
Киев
коррупция
нардепы

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