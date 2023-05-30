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Пошкоджена багатоповерхівка у Києві: реакція мешканців на ворожу атаку

30 травня 2023 17:46
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Пошкоджена багатоповерхівка в Голосіївському районі: спогади очевидців трагедії
Наслідки ворожої атаки у Голосіївському районі. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

У Голосіївському районі столиці під час чергової ворожої атаки 30 травня сталося загоряння у багатоповерхівці. Цей будинок найбільше постраждав від атаки російських "шахедів". 

Що пережили вночі його мешканці та як оговтуються від пережитого, Новини.LIVE дізналося у власниці квартири Оксани на місці трагедії. 

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Мешканка пошкодженого будинку Оксана. Фото: Новини.LIVE

"Я живу на шостому поверсі. Коли це відбулося ми ховалися в гардеробі, бо дуже швидко після тривоги почалися вибухи, ми не встигли спуститися в сховище. Почули вибух, струснувся будинок. Я тримала дитину, перевірила, чи вона ціла. Побачили з чоловіком, що вікна вибиті у квартирі. Вийшли і почули запах гарі, пожежу побачили. Коли ми спускалися, то рятувальники вже підіймалися гасити пожежу", — згадала перші моменти вибуху жінка. 

Вона з десятками сусідів кілька годин провела на подвір’ї, очікуючи повної перевірки пошкоджених поверхів будинку, а також спілкуючись з правоохоронцями.

Кожен власник квартири заповнював необхідні документи щодо пошкодженого майна. 

"Перше — це як свідчення з приводу того, що відбулося. А друге — це протокол для провадження кримінальної справи. Збирають документи про пошкодження. Єдине, що нам сказали — якщо ми самі зробимо вікна, то нічого не відшкодують. Можуть відшкодувати, якщо зареєструємо все в "Дії". Але треба чекати коли зроблять, а в нас немає альтернативного житла, я не розумію, як так жити. Будемо зараз дивитися і ремонтувати", — додала Оксана. 

Нагадаємо, вночі 30 травня росіяни здійснили масовану атаку на столицю з різних напрямків, у кілька хвиль. У небі над Києвом знищили 20 "шахедів", більшість руйнувань внаслідок цього зазнав Голосіївський район столиці. Понад 20 будинків пошкоджено, а найбільшого руйнування зазнала багатоповерхівка. 

Людей евакуювали, у супроводі правоохоронців їх почали по черзі пускати у вцілілі квартири. Але через побиті вікна, відсутність світла та перевірки стану будинку там неможливо залишитися ночувати. Новини.LIVE дізналося, яку допомогу пропонують людям. 

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