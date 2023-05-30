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Поврежденная многоэтажка в Киеве: реакция жителей на вражескую атаку

30 мая 2023 17:46
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Повреждена многоэтажка в Голосеевском районе: воспоминания очевидцев трагедии
Последствия атаки противника в Голосеевском районе. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

В Голосеевском районе столицы во время очередной вражеской атаки 30 мая произошло возгорание в многоэтажке. Этот дом больше всего пострадал от атаки российских "шахедов".

Что пережили ночью его жители и как приходят в себя от пережитого, Новини.LIVE узнало у владелицы квартиры Оксаны на месте трагедии.

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Жительница поврежденного дома Оксана. Фото: Новини.LIVE

"Я живу на шестом этаже. Когда это произошло мы прятались в гардеробе, потому что очень быстро после тревоги начались взрывы, мы не успели спуститься в убежище. Услышали взрыв, встряхнулся дом. Я держала ребенка, проверила, цел ли он. Увидели с мужем, что окна выбиты в квартире. Вышли и услышали запах гари, пожар увидели. Когда мы спускались, спасатели уже поднимались тушить пожар", — вспомнила первые моменты взрыва женщина.

Она с десятками соседей несколько часов провела во дворе, ожидая полной проверки поврежденных этажей дома, а также общаясь с полицейскими.

Каждый собственник квартиры заполнял необходимые документы по поводу поврежденного имущества.

"Первое — это как свидетельство того, что произошло. А второе — это протокол для производства уголовного дела. Собирают документы о повреждениях. Единственное, что нам сказали — если мы сами сделаем окна, то ничего не возместят. Могут возместить, если зарегистрируем все в "Дії". Но надо ждать когда сделают, а у нас нет альтернативного жилья, я не понимаю, как так жить. Будем сейчас смотреть и ремонтировать", — добавила Оксана.

Напомним, ночью 30 мая россияне совершили массированную атаку на столицу по разным направлениям, в несколько волн. В небе над Киевом уничтожили 20 "шахедов", большинство разрушений вследствие этого потерпел Голосеевский район столицы. Более 20 домов повреждены, а наибольшее разрушение получила многоэтажка.

Людей эвакуировали, в сопровождении правоохранителей их начали поочередно пускать в уцелевшие квартиры. Но из-за избитых окна, отсутствия света и проверки состояния дома там невозможно остаться ночевать. Новини.LIVE узнало, какую помощь предлагают людям.

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