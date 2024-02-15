Пошкоджені будинки та величезна вирва від ракети — наслідки обстрілу Київщини

Наслідки обстрілу Київської області. Архівне фото: ДСНС

Внаслідок ранкового ракетного обстрілу у Бучанській громаді Київської області пошкоджені будинки. До того ж у селі Буда-Бабинецька утворилася величезна вирва.

Про це повідомив міський голова Анатолій Федорук у Telegram у четвер, 15 лютого.

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За словами Федорука, у Бучанській громаді пошкоджено пʼять приватних житлових будинків. Внаслідок падіння уламків вибиті вікна та пошкоджений дах. На щастя, обійшлося без жертв.

"У терміновому порядку комісія вже сьогодні обстежить пошкоджені домівки. Бучанська міськрада сприятиме у допомозі людям, які зазнали російського терору. Знову", — наголосив Федорук.

Також у селі Буда-Бабинецька Бучанської громади утворила величезна вирва внаслідок збиття російської ракети.

Нагадаємо, 15 лютого війська РФ завдали масованого комбінованого ракетного удару по Україні. Повідомлялося про низку вибухів у Києві, Дніпрі, Львові та інших містах.

Так, окупанти обстріляли Запоріжжя. Внаслідок атаки загарбників постраждали четверо людей.

Також армія Росії атакувала Львів. Зафіксовані влучання по місту. Внаслідок обстрілу постраждали троє людей.

До того ж ворог спрямував цілі на Київ. На щастя, ППО знищила всі ракети, які летіли в напрямку столиці.

Під ударом ворога опинилася й Полтавська область. Загарбники обстріляли складське приміщення у Миргородському районі, а у Дніпропетровській області — об'єкти цивільної інфраструктури.

Загарбники атакували крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, морського базування — "Калібр", балістичними ракетами "Іскандер-М"/ KN-23, зенітними керованими ракетами С-300 та керованими авіаційними ракетами Х-59. Сили та засоби Повітряних сил та Сил оборони України знищили 13 ворожих цілей.