Повреждены дома и огромная воронка от ракеты — последствия обстрела Киевщины

Последствия обстрела Киевской области. Архивное фото: ГСЧС

В результате утреннего ракетного обстрела в Бучанской громаде Киевской области повреждены дома. К тому же в селе Буда-Бабинецкая образовалась огромная воронка.

Об этом сообщил городской голова Анатолий Федорук в Telegram в четверг, 15 февраля.

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По словам Федорука, в Бучанской громаде повреждены пять частных жилых домов. В результате падения обломков выбиты окна и повреждена крыша. К счастью, обошлось без жертв.

"В срочном порядке комиссия уже сегодня обследует поврежденные дома. Бучанский горсовет будет способствовать в помощи людям, которые подверглись российскому террору. Опять", — подчеркнул Федорук.

Также в селе Буда-Бабинецкая Бучанской громады образовала огромная воронка в результате сбития российской ракеты.

Напомним, 15 февраля войска РФ нанесли массированный комбинированный ракетный удар по Украине. Сообщалось о ряде взрывов в Киеве, Днепре, Львове и других городах.

Так, оккупанты обстреляли Запорожье. В результате атаки захватчиков пострадали четыре человека.

Также армия России атаковала Львов. Зафиксированы попадания по городу. В результате обстрела пострадали три человека.

К тому же враг направил цели на Киев. К счастью, ПВО уничтожила все ракеты, летевшие в направлении столицы.

Под ударом врага оказалась и Полтавская область. Захватчики обстреляли складское помещение в Миргородском районе, а в Днепропетровской области — объекты гражданской инфраструктуры.

Захватчики атаковали крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55, морского базирования — "Калибр", баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23, зенитными управляемыми ракетами С-300 и управляемыми авиационными ракетами Х-59. Силы и средства Воздушных сил и Сил обороны Украины уничтожили 13 вражеских целей.