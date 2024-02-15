У КМВА розповіли деталі атаки окупантів на столицю

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Росіяни здійснили черговий ракетний удар по Україні вночі, 15 лютого. Зокрема, ворог спрямував цілі і на Київ. На щастя, система протиповітряної оборони знищила всі ракети, які летіли в напрямку столиці.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram.

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За словами очільника КМВА, повітряна тривога в столиці тривала понад 2 години. Він повідомив, що силами і засобами ППО усі ворожі ракети, які летіли на Київ, були знищені.

"За оперативною інформацією - в столиці без жертв та руйнувань. Система життєзабезпечення міста працює в штатному режимі", — розповів Попко.

Він також подякував воїнам ППО за відмінну роботу.

Допис КМВА. Фото: скриншот

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