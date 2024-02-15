У КМВА розповіли деталі атаки окупантів на столицю
Росіяни здійснили черговий ракетний удар по Україні вночі, 15 лютого. Зокрема, ворог спрямував цілі і на Київ. На щастя, система протиповітряної оборони знищила всі ракети, які летіли в напрямку столиці.
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram.
Атака окупантів на Київ
За словами очільника КМВА, повітряна тривога в столиці тривала понад 2 години. Він повідомив, що силами і засобами ППО усі ворожі ракети, які летіли на Київ, були знищені.
"За оперативною інформацією - в столиці без жертв та руйнувань. Система життєзабезпечення міста працює в штатному режимі", — розповів Попко.
Він також подякував воїнам ППО за відмінну роботу.
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