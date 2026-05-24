Пошкодження архітектурних пам'яток Києва: Зеленський розкрив руйнування

Володимир Зеленський на місці російських ударів. Фото: кадр з відео

Російські війська у ніч проти 24 травня випустили найбільше ракет по Києву. Ворог пошкодив або зруйнував цивільну інфраструктуру та видатні архітектурні пам'ятки в столиці.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Президента України Володимира Зеленського.

Зеленський на місці обстрілів у Києві

Зеленський розповів, що цієї ночі росіяни били по Києву та інших українських містах і громадах. За його словами, найбільше ракет ворог спрямував саме проти столиці. Під ворожим вогнем опинилися житлові будинки, школи. Крім того, армія РФ спалила один із найстаріших київських продуктових ринків.

"Російський удар фактично зруйнував музей Чорнобиля, пошкоджений Національний художній музей, будинок, в якому був офіс німецької ARD. Станом на зараз відомо, що загалом у столиці 69 людей постраждали. На жаль, двоє загиблих від цієї безглуздої російської атаки. Мої співчуття всім, хто втратив рідних та близьких", — йдеться у повідомленні президента.

Він зазначив, що вже говорив з президентом Франції Еммануелем Макроном та премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Старе. Також сьогодні очікується ще комунікація з іншими партнерами.

"Дякую всім, хто не мовчить про те, що робить Росія. Вони воюють лише проти наших людей, проти нашої пам’яті, історії, проти всього, що формує нормальне людське життя. Важливо, щоб Росія розуміла, що за всі ці злочини вони нестимуть відповідальність", — підсумував Володимир Зеленський.

Як писали Новини.LIVE, росіяни пошкодили Національний художній музей України у Києві. Наразі працівники музею та профільні служби оглядають будівлю, фіксують наслідки атаки.

Водночас Андрій Сибіга заявив про пошкодження будівлі МЗС. За його словами, вона вперше постраждала з часів Другої світової війни.