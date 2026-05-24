Росіяни пошкодили Національний художній музей України у Києві: фото

Пошкоджений Національний художній музей. Фото: instagram/mincultukraine

Під час сьогоднішньої нічної атаки росіян зазнав пошкоджень Національний художній музей України у Києві. Колекція та працівники музею не постраждали.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявили в Міністерстві культури України.

Пошкодження Національного художнього музею України

У міністерстві розповіли, що наразі працівники музею та профільні служби оглядають будівлю, фіксують наслідки атаки та уточнюють масштаби руйнувань. Там наголосили, що будівля музею — пам’ятка архітектури, історії, монументального мистецтва національного значення.

"Національний художній музей України — це місце, де зберігається історія українського мистецтва. Росія систематично атакує цивільну інфраструктуру й культурні інституції. Кожен такий удар — спроба залякати та знищити нашу ідентичність. Ми документуємо всі пошкодження та продовжуємо працювати над відновленням нашої пошкодженої культурної спадщини", — наголосила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики України — міністерка культури України Тетяна Бережна.

У Мінкульті також додали, що Національний художній музей України — один із найстаріших і найважливіших музеїв країни. Він зберігає та представляє українське мистецтво від княжої доби до сучасності.

Колекція музею налічує десятки тисяч творів українського мистецтва — від іконопису та класичного живопису до сучасного мистецтва.

Водночас режисерка Ірина Цілик розповіла, що від атаки також постраждала Київська опера на Подолі. Також сильно розбито Національний музей "Чорнобиль" та багато інших пам'яток архітектури.

"В новинах повідомляють, що росіяни сьогодні запустили 90 ракет і 600 БпЛА різних типів. Наразі відомо вже про двох загиблих і десятки поранених у Києві. Тіло нашого міста також знову тяжко зранено, і, якщо чесно, все це так боляче", — написала Цілик.

Як писали Новини.LIVE, під час атаки росіяни також пошкодили історичні пам’ятки на Поштовій площі в Києві. Йдеться про Поштову станцію та Церкву Різдва Христового.

Відомо, що в Києві через обстріли постраждали щонайменше 56 людей, серед яких є діти. Також відомо про двох загиблих. Найбільше руйнувань у Шевченківському районі міста.