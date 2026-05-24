Зеленський та Клименко приїхали до пошкодженого музею "Чорнобиль"

Пошкодження музею "Чорнобиль" в Києві. Фото: ДІАЗ Стародавній Київ / facebook

Президент України Володимир Зеленський та міністр внутрішніх справ Ігор Клименко приїхали до Національного музею "Чорнобиль" у Києві. Він зазнав пошкоджень внаслідок нічної атаки РФ 24 травня.

Вони відвідали пошкоджений Національний музей "Чорнобиль".

Відомо, що президент зайшов у будівлю музею, оглянув пошкодження, поговорив з Клименком та поїхав з місця.

Зазначимо, під час сьогоднішнього обстрілу під ударом опинився Державний історико-архітектурний заповідник "Стародавній Київ". Внаслідок атаки він зазнав суттєвих пошкоджень.

Удар по Подолу. Фото: ДІАЗ Стародавній Київ / facebook

За даними адміністрації заповідника, найбільшого удару зазнав Національний музей "Чорнобиль", який лише за кілька днів до цього відкрили для відвідувачів після тривалого ремонту. Наразі будівля музею майже повністю знищена.

"Національний музей "Чорнобиль", про відкриття якого після ремонту ми писали кілька днів тому, майже знищено. Пошкоджень зазнали численні пам'ятки архітектури, зокрема Контрактовий дім", — йдеться у повідомленні.

Як писали Новини.LIVE, сьогодні росіяни також пошкодили Національний художній музей України у Києві. На щастя, колекція та працівники музею не постраждали.

Крім того, через ворожу атаку пошкоджені історичні пам’ятки на Поштовій площі в Києві. Руйнувань зазнали Поштова станція та Церква Різдва Христового.