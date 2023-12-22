Столична школа, у якій обвалилося укриття, уже фігурує у іншому розслідуванні

Огляд приміщення школи. Фото: Солом'янська окружна прокуратура

Працівники прокуратури Солом'янського району Києва разом зі слідчими поліції проводять огляд в одній із столичних шкіл. В ній під час повітряної тривоги прорвало трубу та обвалилась підвісна стеля.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури в коментарі "Українській правді".

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Слідчі оглядають школу

"У ці хвилини у школі, де сталася аварійна ситуація, працює слідчо-оперативна група. Прокурори Солом’янської окружної прокуратури разом зі слідчими проводять огляд місця події", — говориться у повідомленні.

Зазначається, що результати оглядів будуть долучені до матеріалів кримінального провадження, яке було розпочато раніше за фактом розтрати, привласнення або заволодіння коштами, виділеними на ремонт укриттів у навчальних закладах району.

Що говорять у прокуратурі

У прокуратурі пояснили, що в рамках того провадження було встановлено, що у 2022 році управління освіти РДА уклало з підрядниками 14 договорів на проведення ремонтних робіт в укриттях шкіл, у тому числі у тій, в який трапився інцидент.

За попередніми висновками експертів, завищення вартості матеріалів по всіх договорах на 14 об'єктах може становити близько 900 тис грн. Наразі ще триває економічна експертиза.

В прокуратурі додали, що в межах слідства будуть перевірені обсяги та якість проведених робіт.

Раніше ми повідомляли, що в одній зі столичних шкіл у Солом'янському районі прорвало частину підвісної стелі через прорив батареї опалення. Цієї миті в бомбосховищі перебували школярі та працівники закладу, адже в Києві лунала повітряна тривога.

Як відомо, нещодавно в цьому бомбосховищі один з благодійних фондів проводив ремонт.