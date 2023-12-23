Поврежденный потолок в киевской школе отремонтировали — видео
Поврежденный во время воздушной тревоги потолок в одной из школ Киева в Соломенском районе столицы отремонтировали. Последствия аварии устранили менее чем за сутки.
Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.
Пригодно ли отремонтированное помещение для укрытия во время тревог
Последствия аварии в укрытии одной из школ Соломенского района устранены в полном объеме.
"Ремонтные работы были выполнены в максимально короткий срок. Теперь укрытие для детей полностью восстановлено и функционально пригодно", — отметили в КГВА.
Напомним, в этом школьном укрытии сорвало вентиль батареи отопления, в результате чего затопило потолок и он обрушился. В этот момент в помещении находились дети и работники школы. Тогда никто не пострадал.
Также мы сообщали, что эта столичная школа, в которой обрушилось укрытие, уже фигурирует в другом расследовании.
Читайте Новини.LIVE!