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Поврежденный потолок в киевской школе отремонтировали — видео

23 декабря 2023 11:11
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей
Поврежденный потолок в киевской школе отремонтировали — видео
Отремонтированный школьный потолок. Фото: КГВА
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей

Поврежденный во время воздушной тревоги потолок в одной из школ Киева в Соломенском районе столицы отремонтировали. Последствия аварии устранили менее чем за сутки.

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

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Последствия аварии в укрытии одной из школ Соломенского района устранены в полном объеме.

"Ремонтные работы были выполнены в максимально короткий срок. Теперь укрытие для детей полностью восстановлено и функционально пригодно", — отметили в КГВА.

Отремонтированный школьный потолок. Фото: КГВА

Напомним, в этом школьном укрытии сорвало вентиль батареи отопления, в результате чего затопило потолок и он обрушился. В этот момент в помещении находились дети и работники школы. Тогда никто не пострадал.

Также мы сообщали, что эта столичная школа, в которой обрушилось укрытие, уже фигурирует в другом расследовании.

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