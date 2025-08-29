Атака на Київ 28 серпня - скільки загиблих та поранених

Пошукові роботи в Києві завершені — скільки людей загинуло
Пошуково-рятувальну операцію у Дарницькому районі столиці, де внаслідок атаки ворога було зруйновано частину житлового будинку, завершено. Через удар РФ 28 серпня загинули 23 людини, ще понад 50 — травмовані.
Про це повідомляє Київська міська прокуратура.
Удар по Києву 28 серпня — що відомо
"Серед загиблих 22 людей — це мешканці Дарницького району, серед яких четверо неповнолітніх — дівчинка двохх років, 14-річний хлопець та 17-річні дівчина та хлопець", — йдеться в повідомленні.
Померла в лікарні й працівниця київської прокуратури, яку дістали з-під завалів цього будинку.
"Одна жінка загинула у Шевченківському районі Києва. Понад 50 людей отримали поранення", — додали в прокуратурі.
Нагадаємо, сьогодні, 29 серпня, у столиці оголошено День жалоби через масований обстріл, що стався в ніч на четвер. Цього дня по всій країні відбудуться символічні акції пам’яті, до яких долучаються державні та приватні компанії.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у екстреній заяві після атаки окупантів анонсувала нові санкції проти Росії.
