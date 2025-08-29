Відео
Пошукові роботи в Києві завершені — скільки людей загинуло

Пошукові роботи в Києві завершені — скільки людей загинуло

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 13:00
Атака на Київ 28 серпня - скільки загиблих та поранених
Наслідки обстрілів Києва 28 серпня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Пошуково-рятувальну операцію у Дарницькому районі столиці, де внаслідок атаки ворога було зруйновано частину житлового будинку, завершено. Через удар РФ 28 серпня загинули 23 людини, ще понад 50 — травмовані.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Читайте також:

Удар по Києву 28 серпня — що відомо

"Серед загиблих 22 людей  це мешканці Дарницького району, серед яких четверо неповнолітніх  дівчинка двохх років, 14-річний хлопець та 17-річні дівчина та хлопець", — йдеться в повідомленні.

Померла в лікарні й працівниця київської прокуратури, яку дістали з-під завалів цього будинку.

"Одна жінка загинула у Шевченківському районі Києва. Понад 50 людей отримали поранення", — додали в прокуратурі.

Нагадаємо, сьогодні, 29 серпня, у столиці оголошено День жалоби через масований обстріл, що стався в ніч на четвер. Цього дня по всій країні відбудуться символічні акції пам’яті, до яких долучаються державні та приватні компанії.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у екстреній заяві після атаки окупантів анонсувала нові санкції проти Росії.

Київ окупанти рятувальники війна в Україні загиблі
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
