Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Поисковые работы в Киеве завершены — сколько людей погибло

Поисковые работы в Киеве завершены — сколько людей погибло

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 13:00
Атака на Киев 28 августа - сколько погибших и раненых
Последствия обстрела Киева 28 августа. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Поисково-спасательная операция в Дарницком районе столицы, где в результате атаки врага была разрушена часть жилого дома, завершена. Из-за удара РФ 28 августа погибли 23 человека, еще более 50 — травмированы.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Реклама
Читайте также:

Удар по Киеву 28 августа — что известно

"Среди погибших 22 человека — это жители Дарницкого района, среди которых четверо несовершеннолетних — девочка двух лет, 14-летний парень и 17-летние девушка и парень", — говорится в сообщении.

Умерла в больнице и работница киевской прокуратуры, которую достали из-под завалов этого дома.

"Одна женщина погибла в Шевченковском районе Киева. Более 50 человек получили ранения", — добавили в прокуратуре.

Напомним, сегодня, 29 августа, в столице объявлен День траура из-за массированного обстрела, произошедшего в ночь на четверг. В этот день по всей стране пройдут символические акции памяти, к которым присоединяются государственные и частные компании.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в экстренном заявлении после атаки оккупантов анонсировала новые санкции против России.

Киев оккупанты спасатели война в Украине погибшие
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации