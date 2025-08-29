Атака на Киев 28 августа - сколько погибших и раненых

Последствия обстрела Киева 28 августа. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Поисково-спасательная операция в Дарницком районе столицы, где в результате атаки врага была разрушена часть жилого дома, завершена. Из-за удара РФ 28 августа погибли 23 человека, еще более 50 — травмированы.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

"Среди погибших 22 человека — это жители Дарницкого района, среди которых четверо несовершеннолетних — девочка двух лет, 14-летний парень и 17-летние девушка и парень", — говорится в сообщении.

Умерла в больнице и работница киевской прокуратуры, которую достали из-под завалов этого дома.

"Одна женщина погибла в Шевченковском районе Киева. Более 50 человек получили ранения", — добавили в прокуратуре.

Напомним, сегодня, 29 августа, в столице объявлен День траура из-за массированного обстрела, произошедшего в ночь на четверг. В этот день по всей стране пройдут символические акции памяти, к которым присоединяются государственные и частные компании.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в экстренном заявлении после атаки оккупантов анонсировала новые санкции против России.