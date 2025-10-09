Відео
Головна Київ Посол Німеччини розповів про зустріч із жінкою з Бучі

Посол Німеччини розповів про зустріч із жінкою з Бучі

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 13:29
Посол Німеччини підтримав українських журналістів
Журналісти оглядають вулицю в Бучі після деокупації. Фото: Новини.LIVE

У Києві розпочався ювілейний, десятий Donbas Media Forum, який цьогоріч присвячено темі "Свобода слова vs. Свобода брехні". Подія зібрала журналістів, медіаекспертів, дипломатів і представників міжнародних організацій, аби обговорити роль правди та відповідальності медіа під час війни й у післявоєнний період. Під час відкриття форуму виступив посол Німеччини в Україні Гайко Томс.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Читайте також:

Німецький посол розповів, чим вразила його жінка з Бучі

Дипломат поділився особистими враженнями від поїздки до Бучі, де мав нагоду поспілкуватися з місцевими жителями. Він розповів, що під час візиту до міста до нього підійшла літня жінка, яка почала ділитися пережитим — про окупацію, біль утрати та про сина, який загинув на фронті.

"Звірства, вчинені агресором, просто не вкладаються в голові. Коли приїжджаєш туди як посол, отримуєш програму і відвідуєш виставку. Але раптом сталося щось поза протоколом. Літня жінка підійшла близько, а охорона хотіла її відсторонити. Але я сказав, ні, давайте поговоримо з нею. Вона розповіла, що сталося в Бучі, де її син загинув на фронті. Її послання до мене було дуже чітким. Вона сказала, що треба боротися з дезінформацією. Поширювані наративи – це справжня проблема", — розповів Гайко Томс.

Посол наголосив, що саме підтримка правди та незалежної журналістики є ключем до перемоги України не лише у війні, а й у подальшому відновленні.

"Будь ласка, тримаймося разом. Україна, Німеччина, Україна. Ми маємо протистояти цьому наративу. І я можу лише сказати, що те, що ви робите, справді важливе для майбутнього країни. Тож, дякую за все, що ви робите у ці складні часи. Будьте певні, ми підтримаємо вас і в наступні роки. Україна має виграти війну, а потім здобути мир. І тоді нам знадобляться незалежні ЗМІ та вільна преса. Щиро дякую", — завершив промову дипломат.

Нагадаємо, розслідування щодо звірств російських військ у Бучі в перший місяць повномасштабного вторгнення досі триває. Українські прокурори оголошують нові підозри, а також з'являються нові докази воєнних злочинів російської армії.

 

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
