Главная Киев Посол Германии рассказал о встрече с женщиной из Бучи

Посол Германии рассказал о встрече с женщиной из Бучи

Дата публикации 9 октября 2025 13:29
Посол Германии поддержал украинских журналистов
Журналисты осматривают улицу в Буче после деоккупации. Фото: Новини.LIVE

В Киеве начался юбилейный, десятый Donbas Media Forum, который в этом году посвящен теме "Свобода слова vs. Свобода лжи". Событие собрало журналистов, медиаэкспертов, дипломатов и представителей международных организаций, чтобы обсудить роль правды и ответственности медиа во время войны и в послевоенный период. Во время открытия форума выступил посол Германии в Украине Гайко Томс.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

Немецкий посол рассказал, чем поразила его женщина из Бучи

Дипломат поделился личными впечатлениями от поездки в Бучу, где имел возможность пообщаться с местными жителями. Он рассказал, что во время визита в город к нему подошла пожилая женщина, которая начала делиться пережитым — об оккупации, о боли утраты и о сыне, который погиб на фронте.

"Зверства, совершенные агрессором, просто не укладываются в голове. Когда приезжаешь туда как посол, получаешь программу и посещаешь выставку. Но вдруг произошло что-то вне протокола. Пожилая женщина подошла близко, а охрана хотела ее отстранить. Но я сказал нет, давайте поговорим с ней. Она рассказала, что произошло в Буче, где ее сын погиб на фронте. Ее послание ко мне было очень четким. Она сказала, что надо бороться с дезинформацией. Распространяемые нарративы — это настоящая проблема", — рассказал Гайко Томс.

Посол подчеркнул, что именно поддержка правды и независимой журналистики является ключом к победе Украины не только в войне, но и в дальнейшем восстановлении.

"Пожалуйста, давайте держаться вместе. Украина, Германия, Украина. Мы должны противостоять этому нарративу. И я могу только сказать, что то, что вы делаете, действительно важно для будущего страны. Поэтому спасибо за все, что вы делаете в эти сложные времена. Будьте уверены, мы поддержим вас и в последующие годы. Украина должна выиграть войну, а затем получить мир. И тогда нам понадобятся независимые СМИ и свободная пресса. Спасибо большое", — завершил речь дипломат.

Напомним, расследование зверств российских войск в Буче в первый месяц полномасштабного вторжения до сих пор продолжается. Украинские прокуроры объявляют новые подозрения, а также появляются новые доказательства военных преступлений российской армии.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
