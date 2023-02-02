У Києві їздитимуть двоповерхові автобуси: що відомо
Восени минулого року Берлін подарував Києву двоповерхові автобуси. Наразі "Київпастранс" шукає найкращі маршрути для їх запуску.
Про це пише БЖ.
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"Автобусам необхідно пройти процедури реєстрації та сертифікації, отримати відповідне обладнання для функціонування електронного квитка, GPS-трекери та системи аудіовізуального сповіщення. Враховуючи технічні характеристики вказаних автобусів, триває визначення маршрутів, на яких планується їх задіяти", — заявили в "Київпастрансі".
Довга тривалість введення в експлуатацію автобусів зумовлена саме технічними характеристиками транспортного засобу. У "Київпастранс" вивчають всю транспортну мережу Києва, щоб обрати найкращий маршрут для цих автобусів.
На майбутній маршрут курсування вплинуть можливості автобусів заїжджати на транспортні розв’язки та проїжджати під усіма мостами. У планах — зробити маршрут магістральним з мінімальною кількістю зупинок для комфорту пасажирів, щоб не довелося часто підійматися і спускатися з другого поверху автобуса.
Терміни розв'язання питання наразі невідомі, однак в компанії запевнили, що докладають усіх зусиль. Крім того, у "Київпастранс" додали, що нові трамваї Татра-Юг будуть змінювати старий транспорт на лівому березі Києва.
Нагадаємо, у Києві на два маршрути вийдуть 13 автобусів. Столиця їх отримала на початку січня від міжнародних партнерів.
Також ми писали, що у Києві поступово відновлюють рух електротранспорту. Спільними зусиллями енергетиків та працівників транспортних підприємств столиці 31 січня відновлять маршрут ще двох трамваїв.