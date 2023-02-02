У Києві їздитимуть двоповерхові автобуси

Нині вирішують найкращий маршрут для цих автобусів

Восени минулого року Берлін подарував Києву двоповерхові автобуси. Наразі "Київпастранс" шукає найкращі маршрути для їх запуску.

Про це пише БЖ.

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"Автобусам необхідно пройти процедури реєстрації та сертифікації, отримати відповідне обладнання для функціонування електронного квитка, GPS-трекери та системи аудіовізуального сповіщення. Враховуючи технічні характеристики вказаних автобусів, триває визначення маршрутів, на яких планується їх задіяти", — заявили в "Київпастрансі".

Довга тривалість введення в експлуатацію автобусів зумовлена саме технічними характеристиками транспортного засобу. У "Київпастранс" вивчають всю транспортну мережу Києва, щоб обрати найкращий маршрут для цих автобусів.

На майбутній маршрут курсування вплинуть можливості автобусів заїжджати на транспортні розв’язки та проїжджати під усіма мостами. У планах — зробити маршрут магістральним з мінімальною кількістю зупинок для комфорту пасажирів, щоб не довелося часто підійматися і спускатися з другого поверху автобуса.

Терміни розв'язання питання наразі невідомі, однак в компанії запевнили, що докладають усіх зусиль. Крім того, у "Київпастранс" додали, що нові трамваї Татра-Юг будуть змінювати старий транспорт на лівому березі Києва.

Нагадаємо, у Києві на два маршрути вийдуть 13 автобусів. Столиця їх отримала на початку січня від міжнародних партнерів.

Також ми писали, що у Києві поступово відновлюють рух електротранспорту. Спільними зусиллями енергетиків та працівників транспортних підприємств столиці 31 січня відновлять маршрут ще двох трамваїв.