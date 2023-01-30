У Києві поступово відновлюється рух електротранспорту — з 31 січня почнуть курсувати два трамваї

Запустять ще два трамвайних маршрути на житловому масиві Троєщина

У Києві поступово відновлюють рух електротранспорту. Спільними зусиллями енергетиків та працівників транспортних підприємств столиці 31 січня відновлять маршрут ще двох трамваїв.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Завдяки спільній роботі енергетиків та транспортників продовжуємо поступово відновлювати рух електротранспорту столиці. У середині січня в місті відновили роботу два маршрути Борщагівської лінії швидкісного трамвая № 1 та № 3. Тепер запускаємо ще два трамвайних маршрути — на житловому масиві Троєщина", — йдеться у повідомленні Кличка.

На колії 31 січня виходять трамваї:

№ 5 "вул. Сержа Лифаря — станція Троєщина-2";

№ 28 "вул. Милославська — станція метро "Лісова".

Тимчасові автобусні маршрути №№ 5-Т, 28-Т, 35-Т, які заміняли трамваї, припинять курсувати.

Нагадаємо, 26 січня у Києві два маршрути додатково вивели 13 автобусів, які на початку січня столиця отримала від міжнародних партнерів.

Ці автобусні маршрути:

№ 9, який курсуватиме трасою: "Вулиця Булгакова — станція метро "Лук'янівська";

№ 97-К: "Вулиця Єфремова Академіка — Ринок (Масив Новобіличі)".

Додамо, що Київська міська рада відхилила петицію про запровадження безготівкової оплати в маршрутках, яка зібрала понад шість тисяч голосів. Питання про безготівкову оплату в маршрутках нібито відкладається на користь приватних перевізників із 2019 року.