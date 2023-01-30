У Києві поступово відновлюється рух електротранспорту — з 31 січня почнуть курсувати два трамваї

У Києві відновлюють рух електротранспорту: де запрацюють трамваї
У Києві поступово відновлюють рух електротранспорту. Спільними зусиллями енергетиків та працівників транспортних підприємств столиці 31 січня відновлять маршрут ще двох трамваїв.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
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"Завдяки спільній роботі енергетиків та транспортників продовжуємо поступово відновлювати рух електротранспорту столиці. У середині січня в місті відновили роботу два маршрути Борщагівської лінії швидкісного трамвая № 1 та № 3. Тепер запускаємо ще два трамвайних маршрути — на житловому масиві Троєщина", — йдеться у повідомленні Кличка.
На колії 31 січня виходять трамваї:
- № 5 "вул. Сержа Лифаря — станція Троєщина-2";
- № 28 "вул. Милославська — станція метро "Лісова".
Тимчасові автобусні маршрути №№ 5-Т, 28-Т, 35-Т, які заміняли трамваї, припинять курсувати.
Нагадаємо, 26 січня у Києві два маршрути додатково вивели 13 автобусів, які на початку січня столиця отримала від міжнародних партнерів.
Ці автобусні маршрути:
- № 9, який курсуватиме трасою: "Вулиця Булгакова — станція метро "Лук'янівська";
- № 97-К: "Вулиця Єфремова Академіка — Ринок (Масив Новобіличі)".
Додамо, що Київська міська рада відхилила петицію про запровадження безготівкової оплати в маршрутках, яка зібрала понад шість тисяч голосів. Питання про безготівкову оплату в маршрутках нібито відкладається на користь приватних перевізників із 2019 року.