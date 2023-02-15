У Києві четверо виховательок дитячого садочка катували дітей

Правоохоронці проводять слідчі дії

У Києві чотирьом вихователям дитячого садочка повідомлено про підозру у катуванні дітей. На цей час вже ідентифіковано трьох потерпілих віком від 5 до 6 років.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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За даними слідства, у приватному дитсадку у Києві, нібито діючому за методикою АВА-терапії, виховательки упродовж тривалого часу вчиняли протиправні дії стосовно малолітніх вихованців закладу. Вони карали дітей за їхню поведінку і невиконання вказівок, завдаваючи їм сильного фізичного болю та моральних страждань.

Вдалося ідентифікувати трьох дітей від 5 до 6 років, над якими знущались. У приміщенні дитячого закладу правоохоронці провели обшуки, вилучили документи, які мають значення для досудового розслідування.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської міської прокуратури повідомлено про підозру чотирьом працівникам приватного корекційного дитячого садочка за фактом катування малолітніх дітей (ч. 2 ст. 127 КК України).

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

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