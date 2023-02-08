У Києві директорку садочку підозрюють у розкрадання коштів

Директорці садочка оголосили про підозру

У Києві повідомили про підозру директорці приватного садочка за фактом розтрати 2 млн грн внесків, які робили батьки. Жінку можуть позбавити волі, передає пресслужба Київської міської прокуратури.

Підозра за розтрату грошей

"За матеріалами слідства, підозрювана, перебуваючи на посаді директора приватного дитячого садка, впродовж декількох місяців безпідставно перераховувала батьківські внески з банківських рахунків садка на розрахункові рахунки фізичних осіб-підприємців за консультаційні послуги, які фактично не надавались", — йдеться у повідомленні.

Своїми діями жінка завдала дитячому садочку збитків на понад 2 млн грн. Їй повідомили про підозру, наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Покарання для підозрюваної

Директорці повідомлено про підозру за фактом розтрати чужого майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненого у великих розмірах, повторно, в умовах воєнного стану (ч.ч. 2, 3, 4 ст. 191 КК України).

Санкція цієї статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Наразі тривають слідчі дії. Досудове розслідування здійснюється слідчими Подільського УП ГУНП у м. Києві.

Нагадаємо, у Києві засудили 58-річного чоловіка за співпрацю з окупантами. Він отримав 15 років за ґратами Чоловік коригував удари армії рф по столиці.