На Київщині чоловік напав на продавчиню магазину

Зловмисник вдарив жінку по обличчю та втік

У Броварах Київської області чоловік напав на продавчиню магазину. Він вдарив жінку та погрожував розправою. Кривдника затримали з рюкзаком гранат.

Про це повідомляє поліція Київської області.

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Хуліган погрожував боєприпасом 28-річній продавчині магазину, а потім завдав удар по обличчю та втік.

"Поліцейські встановили негідника та затримали на одній із вулиць міста разом із цілим рюкзаком "сюрпризів". 9 гранат, пістолет, 2 автомати — саме так нападник і розгулював містом", — повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Правоохоронці помістили 46-річного правопорушника до ізолятора тимчасового тримання.

За фактом незаконного поводження зі зброєю, вибуховими предметами та хуліганства слідчі, зловмиснику повідомили про підозру. Йому загрожує до 7 років ув'язнення.

Нагадаємо, у Бучанському районі Київської області чоловік вчиняв розпусні дії щодо неповнолітньої дівчинки. Згодом виявили ще двох жертв.

Також ми писали, у Борисполі патрульні затримали чоловіка, запідозривши його у вбивстві власної дружини. Він намагався сховатися від представників правоохоронних органів, а на його одязі виявили плями, схожі на кров.