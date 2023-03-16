​​​​​​​У Київській області горіла автозаправка: деталі

На АЗС у Борисполі загорівся тягач

Близько 2,5 годин на автозаправній станції у Борисполі гасили пожежу. Для боротьби з вогнем використали підрозділи ДСНС з Києва, аеропорту "Бориспіль" та сільської місцевості Київської області.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Київської області.

Нічна пожежа у Борисполі

У ніч з 15 на 16 березня, орієнтовно о 4:45, у Київській області сталася масштабна пожежа.

Загорілася автозаправна станція у Борисполі на вулиці Калмикова.

Деталі від ДСНС

Черговий караул 23-ї Державної пожежно-рятувальної служби Борисполя, прибувши на місце загоряння, виявив, що загорівся тягач, припаркований на автозаправному комплексі.

Для боротьби з вогнем, який загрожував перекинутися на будівлю АЗС, довелося залучати велику кількість рятувальників.

Зокрема, до Борисполя прибули підрозділи з Києва, аеропорту "Бориспіль", Броварів, Переяслава, Баришівки та Березані. Також до гасіння пожежі долучилися сільські пожежні команди.

Результати

О 7:20 вогонь був локалізований. А о 7:33 пожежа була повністю ліквідована.

Загиблих та постраждалих на території АЗС не виявлено.

Нагадаємо, у кінці лютого в Києві, на підприємстві у Подільському районі столиці, сталася масштабна пожежа.

Фото: ДСНС