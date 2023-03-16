У Київській області горіла автозаправка: деталі
Близько 2,5 годин на автозаправній станції у Борисполі гасили пожежу. Для боротьби з вогнем використали підрозділи ДСНС з Києва, аеропорту "Бориспіль" та сільської місцевості Київської області.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС Київської області.
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Нічна пожежа у Борисполі
У ніч з 15 на 16 березня, орієнтовно о 4:45, у Київській області сталася масштабна пожежа.
Загорілася автозаправна станція у Борисполі на вулиці Калмикова.
Деталі від ДСНС
Черговий караул 23-ї Державної пожежно-рятувальної служби Борисполя, прибувши на місце загоряння, виявив, що загорівся тягач, припаркований на автозаправному комплексі.
Для боротьби з вогнем, який загрожував перекинутися на будівлю АЗС, довелося залучати велику кількість рятувальників.
Зокрема, до Борисполя прибули підрозділи з Києва, аеропорту "Бориспіль", Броварів, Переяслава, Баришівки та Березані. Також до гасіння пожежі долучилися сільські пожежні команди.
Результати
О 7:20 вогонь був локалізований. А о 7:33 пожежа була повністю ліквідована.
Загиблих та постраждалих на території АЗС не виявлено.
Нагадаємо, у кінці лютого в Києві, на підприємстві у Подільському районі столиці, сталася масштабна пожежа.
Фото: ДСНС