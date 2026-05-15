Прогноз погоди в Києві та області на завтра 16 травня від Укргідрометцентру

Потепліє до +23 °C: прогноз погоди в Києві на завтра
Погода в Києві та області завтра, 16 травня, очікується з мінливої хмарністю. Упродовж доби буде комфортна температура повітря, але вночі прогнозують +6...+9 °C.
Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.
Прогноз погоди в Києві та області на 16 травня
Синоптики зазначають, що завтра опадів не передбачається. Вітер буде південний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.
Температура повітря:
- по області вночі +6...+11 °C, вдень +18...+23 °C;
- у Києві вночі +9...+11 °C, вдень +21...+23 °C.
