Головна Київ У Київраді заявили про активну підготовку до опалювального сезону

Дата публікації: 14 травня 2026 18:40
Депутат Київради Володимир Прокопів. Фото: кадр із відео

Голова фракції "Європейська солідарність" у Київраді Володимир Прокопів заявив, що столиця продовжує активну підготовку до нового опалювального сезону та робить "усе можливе", аби місто було готове до зими. Водночас частину інформації щодо робіт у Києві не розголошують через обмежений доступ до даних. За словами Прокопіва, депутати Київради відвідували об’єкти, де тривають роботи, та особисто бачили стан їхньої готовності.

Про це він сказав журналістці Новини.LIVE Анастасії Жиденко.

На деяких об’єктах роботи ведуться цілодобово

Прокопів зазначив, що підготовка до опалювального сезону триває без зупинок, а на деяких об’єктах роботи ведуться цілодобово.

"Місто свого боку робить все можливе, на це є кошти, на це є люди і ці роботи в даний момент виконуються", — заявив він.

Також депутат наголосив, що частину процесів неможливо пришвидшити через технологічні особливості. Зокрема, він навів приклад монтажу турбін, який потребує визначеного часу.

Читайте також:

"Якщо турбіна монтується три місяці, її не можна монтувати за місяць. Ми не в Радянському Союзі, коли даєш п’ятирічку за три роки", — сказав він.

Водночас Прокопів фактично не підтвердив, чи вдалося місту вкластися у терміни до 10 травня, про які раніше говорив віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба. За його словами, він не може коментувати заяву урядовця, оскільки не знає, які саме роботи мали бути завершені до цієї дати.

У Київраді також наголошують, що готовність столиці до зими залежить не лише від міста, а й від виконання державою своїх зобов’язань щодо підтримки енергетичної інфраструктури.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше очільник Деснянської РДА Максим Бахматов розкритикував Київську міську державну адміністрацію за недостатню підготовку до наступного опалювального сезону. Він не виключає надзвичайних ситуацій. А також вважає, що районам доведеться самостійно ухвалювати складні та нестандартні рішення.

Крім того, депутат Київради від "Слуги народу" Андрій Вітренко розкритикував план енергостійкості столиці. За його словами, це коштуватиме більше 60 млрд гривень. У столиці є лише частина коштів.

Іванна Чайка - редактор політичних новин
Іванна Чайка
