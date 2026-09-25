Ткаченко про будівництво укриттів на Київщині: що відбувається

Тимур Ткаченко. Фото: Ткаченко/Facebook

Начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що темпи будівництва укриттів у регіоні його не влаштовують. Він розповів, що наразі в області планують завершити вже розпочате будівництво, а також наголосив на необхідності дотримуватися встановлених графіків під час виконання робіт.

Про це Ткаченко розповів журналістці Новини.LIVE Анні Сірик.

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Будівництво укриттів на Київщині

Відповідаючи на запитання про плани щодо будівництва нових глибоких протирадіаційних укриттів, Ткаченко зазначив, що першочергове завдання зараз — добудувати об'єкти, які вже перебувають у роботі.

За його словами, в області нині зводять десятки укриттів у різних районах. Ткаченко додав, що хоче особисто відвідати проблемні об'єкти та окремо розібратися із ситуацією на кожному з них.

Ткаченко про затримки

Очільник області наголосив, що роботи мають виконуватися відповідно до графіків. Окремо він звернув увагу на затримки під час закупівель, пов'язаних із будівництвом укриттів.

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Ткаченко заявив, що надалі планує більше уваги приділяти питанням безпеки.

Російські атаки на Київщину

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Росія посилила повітряні атаки на Київську область, зокрема застосовує реактивні безпілотники. Унаслідок нічної атаки пошкоджено складські, виробничі та комерційні об’єкти у трьох районах області, зокрема складські приміщення McDonald’s.

Також Новини.LIVE писали про те, що Росія продовжує завдавати ударів по Україні, наражаючи на небезпеку цивільне населення та руйнуючи житлову й цивільну інфраструктуру. У Києві в Солом’янському районі після влучання безпілотника в офісну будівлю на парковці загорілися автомобілі. Попередньо, на місці виявили тіла чотирьох загиблих, ще семеро людей постраждали.