Ткаченко о строительстве укрытий в Киевской области: что происходит

Тимур Ткаченко. Фото: Ткаченко/Facebook

Глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что темпы строительства укрытий в регионе его не устраивают. Он рассказал, что в настоящее время в области планируют завершить уже начатое строительство, а также подчеркнул необходимость соблюдения установленных графиков при выполнении работ.

Об этом Ткаченко рассказал журналистке Новини.LIVE Анне Сирик.

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Строительство укрытий в Киевской области

Отвечая на вопрос о планах по строительству новых глубоких противорадиационных укрытий, Ткаченко отметил, что первоочередная задача сейчас — достроить объекты, которые уже находятся в стадии строительства.

По его словам, в области сейчас возводятся десятки укрытий в разных районах. Ткаченко добавил, что хочет лично посетить проблемные объекты и отдельно разобраться с ситуацией на каждом из них.

Ткаченко о задержках

Глава области подчеркнул, что работы должны выполняться в соответствии с графиками. Отдельно он обратил внимание на задержки при закупках, связанных со строительством укрытий.

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Ткаченко заявил, что в дальнейшем планирует уделять больше внимания вопросам безопасности.

Российские атаки на Киевскую область

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Россия усилила воздушные атаки на Киевскую область, в частности применяет реактивные беспилотники. В результате ночной атаки были повреждены складские, производственные и коммерческие объекты в трех районах области, в том числе складские помещения McDonald’s.

Также Новини.LIVE писали о том, что Россия продолжает наносить удары по Украине, подвергая опасности гражданское население и разрушая жилую и гражданскую инфраструктуру. В Киеве, в Соломенском районе, после попадания беспилотника в офисное здание на парковке загорелись автомобили. По предварительным данным, на месте обнаружены тела четырёх погибших, ещё семь человек пострадали.