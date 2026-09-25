Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Нужно работать быстрее: Ткаченко об укрытиях в Киевской области

Нужно работать быстрее: Ткаченко об укрытиях в Киевской области

Ua ru
25 сентября 2026 21:00
Эксклюзив
Ткаченко о строительстве укрытий в Киевской области: что происходит
Тимур Ткаченко. Фото: Ткаченко/Facebook

Глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что темпы строительства укрытий в регионе его не устраивают. Он рассказал, что в настоящее время в области планируют завершить уже начатое строительство, а также подчеркнул необходимость соблюдения установленных графиков при выполнении работ.

Об этом Ткаченко рассказал журналистке Новини.LIVE Анне Сирик.

Реклама

Строительство укрытий в Киевской области

Отвечая на вопрос о планах по строительству новых глубоких противорадиационных укрытий, Ткаченко отметил, что первоочередная задача сейчас — достроить объекты, которые уже находятся в стадии строительства.

По его словам, в области сейчас возводятся десятки укрытий в разных районах. Ткаченко добавил, что хочет лично посетить проблемные объекты и отдельно разобраться с ситуацией на каждом из них.

Ткаченко о задержках

Глава области подчеркнул, что работы должны выполняться в соответствии с графиками. Отдельно он обратил внимание на задержки при закупках, связанных со строительством укрытий.

Читайте также:

"Во время войныэто безумие".

Ткаченко заявил, что в дальнейшем планирует уделять больше внимания вопросам безопасности.

Российские атаки на Киевскую область

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Россия усилила воздушные атаки на Киевскую область, в частности применяет реактивные беспилотники. В результате ночной атаки были повреждены складские, производственные и коммерческие объекты в трех районах области, в том числе складские помещения McDonald’s.

Также Новини.LIVE писали о том, что Россия продолжает наносить удары по Украине, подвергая опасности гражданское население и разрушая жилую и гражданскую инфраструктуру. В Киеве, в Соломенском районе, после попадания беспилотника в офисное здание на парковке загорелись автомобили. По предварительным данным, на месте обнаружены тела четырёх погибших, ещё семь человек пострадали.

Киевская область строительство война в Украине укрытия Тимур Ткаченко атака России на Украину
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации