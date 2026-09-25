РФ посилила удари по Київщині: Ткаченко розповів про наслідки

Очільник КОВА Тимур Ткаченко та журналістка Новини.LIVE Анна Сірик. Фото: кадр із відео

Росія посилила повітряні атаки на Київську область, зокрема застосовує реактивні безпілотники. Унаслідок нічної атаки пошкоджено складські, виробничі та комерційні об’єкти у трьох районах області, зокрема складські приміщення McDonald’s.

Про це керівник Київської обласної військової адміністрації Микола Ткаченко розповів журналістці Новини.LIVE Анні Сірик.

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На Київщині пошкоджені об’єкти у трьох районах

Тимур Ткаченко ексклюзивно розповів журналістці Новини.LIVE Анні Сірик, що цієї ночі пошкодження внаслідок російської атаки зафіксували у трьох районах Київської області. Під ударом опинилися складські, виробничі та комерційні об’єкти. Він зазначив, що внаслідок атаки люди не постраждали.

Водночас Ткаченко наголосив, що російські удари по області тривають. Зокрема, один із безпілотників влучив у складські приміщення McDonald’s.

Він стверджує, що Росія продовжує використовувати для атак реактивні дрони. Українські Сили оборони, як зазначив керівник ОВА, роблять усе можливе для протидії повітряним атакам.

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"Реактивними дронами продовжують атакувати, але наші сили оборони роблять все можливе для того, щоб давати відсіч", — сказав Тимур Ткаченко.

Новини Київщини

Ми писали, що 25 вересня Росія атакувала Київ реактивними безпілотниками. Унаслідок ударів є загиблі та постраждалі: у Солом’янському районі столиці загинули чотири людини, ще семеро отримали травми.

Новини.LIVE інформували, що український лідер Володимир Зеленський відреагував на черговий прояв російського терору. Він закликав світ відповісти на російські атаки посиленням санкцій та української далекобійності.