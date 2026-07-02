Прогноз погоди в Києві та області на завтра 3 липня від Укргідрометцентру

Потужна негода накриє Київ: синоптики оголосили небезпеку завтра
Погода в Києві та області завтра, 3 липня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики прогнозують опади, грози, град та сильні пориви вітру. Внаслідок погіршення погодних умов оголошено небезпеку.
Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.
Прогноз погоди в Києві та області на 3 липня
Вночі місцями буде помірний короткочасний дощ, вдень значні дощі, грози, а в окремих районах град та шквали до 20 метрів на секунду.
Вітер північно-західний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.
Температура повітря:
- по Київській області вночі +18...+23 °C, вдень +25...+30 °C;
- у Києві вночі +21...+23 °C, вдень +26...+28 °C.
Через значний дощ, грозу, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпечності.
"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", — йдеться у повідомленні.
Як писали Новини.LIVE, 29 червня у Києві була потужна злива, гроза, блискавка та пориви вітру. У місті були пошкодження внаслідок негоди, зокрема дерева падали на припарковані автомобілі.
Відомо, що найбільше постраждав Оболонський район Києва, де падали дерева, пошкодився транспорт та були локальні підтоплення.