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Главная Киев Мощная непогода накроет Киев: синоптики предупредили об опасности завтра

Мощная непогода накроет Киев: синоптики предупредили об опасности завтра

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2026 18:36
Прогноз погоды в Киеве и области на завтра 3 июля от Укргидрометцентра
Дождь в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Погода в Киеве и области завтра, 3 июля, ожидается облачная с прояснениями. Синоптики прогнозируют осадки, грозы, град и сильные порывы ветра. В связи с ухудшением погодных условий объявлена опасность.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Прогноз погоды в Киеве и области на 3 июля

Ночью местами будет умеренный кратковременный дождь, днем — значительные дожди, грозы, а в отдельных районах — град и шквалы до 20 метров в секунду.

Погода в Україні 3 липня
Прогноз погоды в Украине на 3 июля. Фото: Meteopost

Ветер северо-западный со скоростью 5–10 метров в секунду.

Температура воздуха:

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  • по Киевской области ночью +18...+23 °C, днём +25...+30 °C;
  • в Киеве ночью +21...+23 °C, днём +26...+28 °C.

Из-за сильного дождя, грозы, в отдельных районах града и шквалов 15-20 м/с синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности.

Прогноз погоди в Києві на 3 липня
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях 3 июля. Фото: Укргидрометцентр

"Погодные условия могут привести к затруднению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", — говорится в сообщении.

Как писали Новини.LIVE, 29 июня в Киеве прошел сильный ливень, гроза, молния и порывы ветра. В городе были зафиксированы повреждения в результате непогоды, в частности деревья падали на припаркованные автомобили.

Известно, что больше всего пострадал Оболонский район Киева, где падали деревья, был поврежден транспорт и произошли локальные подтопления.

погода Киев погода в Киеве
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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