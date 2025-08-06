Злива в Києві затопила вулиці — фоторепортаж наслідків негоди

Потужна злива накрила Київ — фоторепортаж негоди
Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 13:55
Наслідки негоди в Києві 6 серпня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Потужна негода накрила Київ у середу, 6 серпня. Злива затопила вулиці, внаслідок чого ускладнився рух.
Новини.LIVE підготували фоторепортаж.
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Крім того, у деяких районах Києва випав сильний град. Раніше синоптики попереджали про негоду в столиці 6 липня.
Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко спрогнозувала погоду в Україні на 7 серпня. Зокрема, у Києві температура повітря буде до +24 °C.
А сьогодні у столиці оголошено перший рівень небезпеки через грози, шквали та дощі.
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