Злива в Києві затопила вулиці — фоторепортаж наслідків негоди

Наслідки негоди в Києві 6 серпня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Потужна негода накрила Київ у середу, 6 серпня. Злива затопила вулиці, внаслідок чого ускладнився рух.

Новини.LIVE підготували фоторепортаж.

Реклама

Читайте також:

Злива в Києві 6 серпня

Крім того, у деяких районах Києва випав сильний град. Раніше синоптики попереджали про негоду в столиці 6 липня.

Дощ у Києві 6 серпня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Наслідки негоди в Києві 6 серпня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Негода в Києві 6 серпня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Злива в Києві 6 серпня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Затоплення в Києві 6 серпня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Негода в Києві 6 серпня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко спрогнозувала погоду в Україні на 7 серпня. Зокрема, у Києві температура повітря буде до +24 °C.

А сьогодні у столиці оголошено перший рівень небезпеки через грози, шквали та дощі.