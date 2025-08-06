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Головна Київ Потужна злива накрила Київ — фоторепортаж негоди

Потужна злива накрила Київ — фоторепортаж негоди

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 13:55
Злива в Києві затопила вулиці — фоторепортаж наслідків негоди
Наслідки негоди в Києві 6 серпня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Потужна негода накрила Київ у середу, 6 серпня. Злива затопила вулиці, внаслідок чого ускладнився рух.

Новини.LIVE підготували фоторепортаж.

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Злива в Києві 6 серпня

Крім того, у деяких районах Києва випав сильний град. Раніше синоптики попереджали про негоду в столиці 6 липня.

Негода в Києві 6 серпня
Дощ у Києві 6 серпня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Злива в Києві 6 серпня
Наслідки негоди в Києві 6 серпня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Дощ в Києві 6 серпня
Негода в Києві 6 серпня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ускладнений рух в Києві 6 серпня
Злива в Києві 6 серпня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Затоплення в Києві 6 серпня
Затоплення в Києві 6 серпня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Дощ в Києві 6 серпня
Негода в Києві 6 серпня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко спрогнозувала погоду в Україні на 7 серпня. Зокрема, у Києві температура повітря буде до +24 °C.

А сьогодні у столиці оголошено перший рівень небезпеки через грози, шквали та дощі.

Київ негода дощ прогноз погоди опади затоплення
Ігор Кузнєцов - Фотограф
Автор:
Ігор Кузнєцов
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