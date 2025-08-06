Ливень в Киеве затопил улицы — фоторепортаж последствий непогоды

Последствия непогоды в Киеве 6 августа. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Мощная непогода накрыла Киев в среду, 6 августа. Ливень затопил улицы, в результате чего усложнилось движение.

Новини.LIVE подготовили фоторепортаж.

Реклама

Читайте также:

Ливень в Киеве 6 августа

Кроме того, в некоторых районах Киева выпал сильный град. Ранее синоптики предупреждали о непогоде в столице 6 июля.

Дождь в Киеве 6 августа. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Последствия непогоды в Киеве 6 августа. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Непогода в Киеве 6 августа. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Ливень в Киеве 6 августа. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Затопление в Киеве 6 августа. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Непогода в Киеве 6 августа. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Напомним, синоптик Наталья Диденко спрогнозировала погоду в Украине на 7 августа. В частности, в Киеве температура воздуха будет до +24 °C.

А сегодня в столице объявлен первый уровень опасности из-за гроз, шквал и дождей.