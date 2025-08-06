Ливень в Киеве затопил улицы — фоторепортаж последствий непогоды

Мощный ливень накрыл Киев — фоторепортаж непогоды
Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 13:55
Последствия непогоды в Киеве 6 августа. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Мощная непогода накрыла Киев в среду, 6 августа. Ливень затопил улицы, в результате чего усложнилось движение.
Новини.LIVE подготовили фоторепортаж.
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Кроме того, в некоторых районах Киева выпал сильный град. Ранее синоптики предупреждали о непогоде в столице 6 июля.
Напомним, синоптик Наталья Диденко спрогнозировала погоду в Украине на 7 августа. В частности, в Киеве температура воздуха будет до +24 °C.
А сегодня в столице объявлен первый уровень опасности из-за гроз, шквал и дождей.
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