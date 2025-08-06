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Главная Киев Мощный ливень накрыл Киев — фоторепортаж непогоды

Мощный ливень накрыл Киев — фоторепортаж непогоды

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 13:55
Ливень в Киеве затопил улицы — фоторепортаж последствий непогоды
Последствия непогоды в Киеве 6 августа. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Мощная непогода накрыла Киев в среду, 6 августа. Ливень затопил улицы, в результате чего усложнилось движение.

Новини.LIVE подготовили фоторепортаж.

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Ливень в Киеве 6 августа

Кроме того, в некоторых районах Киева выпал сильный град. Ранее синоптики предупреждали о непогоде в столице 6 июля.

Негода в Києві 6 серпня
Дождь в Киеве 6 августа. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Злива в Києві 6 серпня
Последствия непогоды в Киеве 6 августа. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Дощ в Києві 6 серпня
Непогода в Киеве 6 августа. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ускладнений рух в Києві 6 серпня
Ливень в Киеве 6 августа. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Затоплення в Києві 6 серпня
Затопление в Киеве 6 августа. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Дощ в Києві 6 серпня
Непогода в Киеве 6 августа. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Напомним, синоптик Наталья Диденко спрогнозировала погоду в Украине на 7 августа. В частности, в Киеве температура воздуха будет до +24 °C.

А сегодня в столице объявлен первый уровень опасности из-за гроз, шквал и дождей.

Киев непогода дождь прогноз погоды осадки затопление
Игорь Кузнецов - Фотограф
Автор:
Игорь Кузнецов
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