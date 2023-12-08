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Повалення пам'ятника Леніну на Бесарабці — який зараз вигляд має знакове місце

8 грудня 2023 17:03
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Повалення пам'ятника Леніну на Бесарабці — який зараз вигляд має знакове місце
Падіння пам'ятника Володимира Леніна на Бесарабці в Києві. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Сьогодні виповнюється 10 років з моменту повалення київського пам'ятника комуністичному засновнику Володимиру Леніну на бульварі Шевченка в Києві. Після подій Євромайдану це місце стало виставкою інсталяцій митців з усього світу, а нині там законне місце зайняв державний символ України.

Про цю історію розкаже журналіст Новини.LIVE.

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Як у Києві з'явився пам'ятник Леніну

Як зазначається, пам'ятник з'явився у радянські часи, у 1946 році — через рік з моменту завершення Другої світової війни. У місті його навіть тоді сприймали з нотками люті. Все через розташування, адже монумент встановили прямісінько навпроти Бесарабського ринку, де під час німецької окупації, СС проводив масові розстріли. А після деокупації на цьому ж місці Червона Армія страчувала вже самих ССівців.

Повалення пам'ятника Леніну на Бесарабці — як зараз виглядає знакове місце
Микита Хрущов у грудні 1946 року відкриває пам'ятник. Джерело: starkiev.com

Від перших пошкоджень до повалення

З моменту здобуття Україною незалежності у 1991 році, майже 7-метровий пам'ятник став місцем для пікетів Компартії України, яку тоді очолював Петро Симоненко. Проте влітку 2009 року, за часів президентства Віктора Ющенка, монумент вперше пошкодили. Це зробили член Конгресу українських націоналістів Микола Коханівський і голова Дубровицької райорганізації ВО "Свобода" Рівненської області Олександр Задорожній. Згодом їх було заарештовано правоохоронцями.

Повалення пам'ятника Леніну на Бесарабці — як зараз виглядає знакове місце
Пошкодження монументу Леніну. Джерело: wikimedia

Зрештою Кабмін позбавив монумент статусу культурної пам'ятки, проте у КПУ домоглися його реставрації. Все змінив Євромайдан: спроб демонтувати пам'ятник Леніну було дві. Перша не увінчалася успіхом через втручання силовиків "Беркуту", які в бійці з активістами змогли їх витіснити. Однак в другу спецпризначенці не втручалися, і протестувальникам вдалося за допомогою канатів повалити монумент.

Що було далі

Згодом місце стало об'єктом встановлення скульптур та інсталяцій багатьох митців з різних країн світу. Але станом на зараз там встановлено державний символ України — Тризуб. 

Нагадаємо, що раніше у київському метро сталася аварія — колії почало заливати водою. Згодом керівництво метрополітену пояснило причину закриття деяких станцій.

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