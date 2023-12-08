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Снос памятника Ленину на Бессарабке — как сейчас выглядит знаковое место

8 декабря 2023 17:03
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Снос памятника Ленину на Бессарабке — как сейчас выглядит знаковое место
Падение памятника Владимиру Ленину на Бессарабке в Киеве. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Сегодня исполняется 10 лет с момента свержения киевского памятника коммунистическому основателю Владимиру Ленину на бульваре Шевченко в Киеве. После событий Евромайдана это место стало выставкой инсталляций художников со всего мира, а ныне законное место занял государственный символ Украины.

Об этой истории расскажет Новини.LIVE.

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Памятник появился в советские времена, в 1946 году — через год с момента завершения Второй мировой войны. В городе его даже тогда воспринимали с нотками ярости. Все из-за расположения, ведь монумент установили прямо напротив Бессарабского рынка, где во время германской оккупации, СС проводил массовые расстрелы. А после деоккупации на этом же месте Красная Армия казнила уже самих ССовцев.

Снос памятника Ленину на Бессарабке – как сейчас выглядит знаковое место
Никита Хрущев в декабре 1946 открывает памятник. Источник: starkiev.com

От первых повреждений к свержению

С момента обретения Украиной независимости в 1991 году почти 7-метровый памятник стал местом для пикетов Компартии Украины, которую тогда возглавлял Петр Симоненко. Однако летом 2009 года, при президентстве Виктора Ющенко, монумент впервые повредили. Это сделали член Конгресса украинских националистов Николай Кохановский и глава Дубровицкой райорганизации ВО "Свобода" Ровенской области Александр Задорожный. Впоследствии они были арестованы правоохранителями.

Снос памятника Ленину на Бессарабке – как сейчас выглядит знаковое место
Повреждение монумента Ленину. Источник: wikimedia

В конце концов, Кабмин лишил монумент статуса культурного памятника, однако в КПУ добились его реставрации. Все изменил Евромайдан: попыток демонтировать памятник Ленину было две. Первая не увенчалась успехом из-за вмешательства силовиков "Беркута", которые в драке с активистами смогли их вытеснить. Однако во вторую спецназовцы не вмешивались, и протестующим удалось с помощью канатов свергнуть монумент.

Что было дальше

Впоследствии место стало объектом установки скульптур и инсталляций многих художников из разных стран мира. Но сейчас там установлен государственный символ Украины — Тризубец.

Напомним, что ранее в киевском метро произошла авария — пути стало заливать водой. Впоследствии руководство метрополитена объяснило причину закрытия некоторых станций.

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